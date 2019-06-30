Футболист «Монако» приехал на летнюю сессию в Кузбасс

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-30T16:30:41+03:00

Александр Головин во время летней сессии в Новокузнецке Фото: НФИ КемГУ

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Футболист «Монако» Александр Головин приехал в Новокузнецк, чтобы сдать сессию. Он учится в Новокузнецком филиале Кемеровского государственного университета.

Уроженец Калтана Александр Головин приехал на родину, чтобы подготовиться к экзаменам. Он учится на факультете физической культуры, естествознания и природопользования. Член клуба «Монако» рассказал, что сразу после возвращения побывал на Алтае, а к сессии готовится на даче. После нее футболист планирует поехать в Новосибирск, а потом снова приступить к тренировкам.

Отвечая на вопросы пресс-службы НФИ, Головин признался, что скучает по Сибири, но ему очень нравится играть за «Монако».

– Хотел бы еще несколько сезонов там отыграть! – сказал Александр.

Футболист ответил на все вопросы в билете и получил хорошую оценку Фото: НФИ КемГУ

Напомним, Александр Головин сейчас выступает за футбольный клуб «Монако». Он стал самым дорогим игроком в истории российского футбола, помимо Юрия Жиркова, которого в свое время выкупил «Челси» за 21 миллион евро, и Андрея Аршавина, перешедшего в «Арсенал» за 16,5 миллиона евро после яркой игры на чемпионате мира по футболу в 2008 году. Сумма трансфера 22-летнего футболиста из Калтана составила 30 миллионов евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU