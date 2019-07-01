В Новокузнецке оштрафовали короля парковки
В Новокузнецке оштрафовали короля парковки. Водитель оставил свой автомобиль на тротуаре и поплатился за это.
Инцидент произошел у кинотеатра «Коммунар» на проспекте Металлургов. Водитель оставил свой Nissan Laurel на тротуаре, создав помеху для пешеходов. Последние не стали терпеть и отправили информацию о нарушителе в полицию. В итоге горожанина нашли и привлекли к административной ответственности.
- В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Кузбасские полицейские напоминают, что проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления. При публикации сообщения о происшествии необходимо детально описать суть происходящего. Обязательно укажите точное место (город, адрес), дату и время происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU