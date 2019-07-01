2019-07-01T05:14:30+03:00
Общество

В Новокузнецке оштрафовали короля парковки

Водитель решил оставить свою машину на тротуаре и поплатился за это
Екатерина БОРМОТОВА
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Пешеходам пришлось обходить припаркованный автомобиль Фото: "Правоохранительный портал Кузбасса"Пешеходам пришлось обходить припаркованный автомобиль Фото: "Правоохранительный портал Кузбасса"
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В Новокузнецке оштрафовали короля парковки. Водитель оставил свой автомобиль на тротуаре и поплатился за это.

Инцидент произошел у кинотеатра «Коммунар» на проспекте Металлургов. Водитель оставил свой Nissan Laurel на тротуаре, создав помеху для пешеходов. Последние не стали терпеть и отправили информацию о нарушителе в полицию. В итоге горожанина нашли и привлекли к административной ответственности.

- В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кузбасские полицейские напоминают, что проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления. При публикации сообщения о происшествии необходимо детально описать суть происходящего. Обязательно укажите точное место (город, адрес), дату и время происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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