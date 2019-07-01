Россельхозбанк будет сотрудничать с Фондом развития моногородов

СЕГОДНЯ 05:52 2019-07-01T05:52:36+03:00

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АО «Россельхозбанк» и Фонд развития моногородов заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Председатель Правления РСХБ Борис Листов и генеральный директор Фонда Ирина Макиева.

Стороны намерены сотрудничать в сфере реализации инвестиционных проектов и поддержки малого и среднего бизнеса на территории моногородов, в том числе в агропромышленном комплексе. Финансирование будет осуществляться с использованием средств Фонда и кредитно-гарантийных инструментов Банка. В частности, в рамках льготного займа для малого и среднего бизнеса на сумму от 5 до 250 миллионов рублей под 0 процентов годовых. Партнерство РСХБ и МОНОГОРОДА.РФ будет содействовать привлечению инвестиций в моногорода, диверсификации их экономики и созданию новых рабочих мест.

«Региональная сеть Россельхозбанка включает офисы в 116 моногородах, это более чем третья часть от их общего количества. При поддержке РСХБ в моногородах уже реализуется около 200 проектов с объемом кредитования более 70 милиардов рублей. Мы понимаем, как работать на этих территориях. Уверен, что сотрудничество с Фондом будет способствовать улучшению инвестиционного климата и станет еще одним шагом к созданию комфортной среды в таких населенных пунктах», — отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU