В Кузбассе подорожала электроэнергия

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-01T08:48:10+03:00

С 1 июля электроэнергия для большинства категорий граждан будет стоить 3,43 рубля за киловатт-час Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С 1 июля жители региона будут платить по 3,43 рубля за киловатт-час

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Второй месяц лета начался для кузбассовцев с увеличения цен. С 1 июля в регионе подорожала электроэнергия.

Изменения, которые вступили в силу в понедельник, утвердила Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области. Так, теперь кузбассовцы, которые живут в домах со стационарными электроплитами или электроотопительными установками, будут платить по 2,4 рубля за киловатт-час вместо 2,33 рубля. Этот же тариф распространяется на жителей сел, которые занимаются садоводством для своих нужд.

Остальным категориям населения придется раскошелиться больше. С 1 июля электроэнергия для них будет стоить 3,43 рубля за киловатт-час.

ИСТОЧНИК KP.RU