В Кузбассе подорожала электроэнергия
Второй месяц лета начался для кузбассовцев с увеличения цен. С 1 июля в регионе подорожала электроэнергия.
Изменения, которые вступили в силу в понедельник, утвердила Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области. Так, теперь кузбассовцы, которые живут в домах со стационарными электроплитами или электроотопительными установками, будут платить по 2,4 рубля за киловатт-час вместо 2,33 рубля. Этот же тариф распространяется на жителей сел, которые занимаются садоводством для своих нужд.
Остальным категориям населения придется раскошелиться больше. С 1 июля электроэнергия для них будет стоить 3,43 рубля за киловатт-час.
ИСТОЧНИК KP.RU