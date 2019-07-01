Кузбасский фермер присвоил 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-01T07:35:04+03:00

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В Кузбассе фермер пытался обмануть государство и присвоить 11,1 миллиона рублей. Его схему вычислили сотрудники УФСБ.

В Топках 33-летний глава фермерского хозяйства решил обогатиться за счет федерального гранта. Мужчина изучил все условия и предоставил в департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области ложные сведения о том, что собирается реализовать бизнес-проект по развитию молочной семейной фермы на базе собственного хозяйства. Также по документам он намеревался купить сельскохозяйственную технику.

- На конкурсной комиссии проект топкинца «Развитие семейной молочной фермы» был утвержден, и в итоге для реализации ему выделили 11 100 000 рублей. В дальнейшем фермер предоставлял в региональный департамент ложные и недостоверные отчеты и документы, подтверждающие якобы целевое использование полученных им средств, - сообщили в УФСБ по Кемеровской области.

В отношении фермера было возбуждено уголовное дело за хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Центральный районный суд города Кемерово признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также фермер должен возместить департаменту сельского хозяйства причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU