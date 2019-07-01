В Кемерове объединят два крупных вуза
В Кемерове готовятся к объединению двух крупных вузов. Со следующего учебного года в состав Кемеровского государственного университета войдет РЭУ имени Плеханова.
Как рассказали в пресс-службе КемГУ, на учебный год 2019-2020 вузы ведут самостоятельный набор, а со следующего года планируется проведение единой приемной кампании.
- То есть те, кто поступит в РЭУ в этом году, доучиваться будут в Кемеровском госуниверситете, - пояснил собеседник издания.
Отметим, что официальный приказ об объединении кемеровских вузов Министерство науки и высшего образования России еще не опубликовало.
Напомним, что ранее в состав КемГУ, который является одним из 33 опорных вузов России, вошел КемТИПП.
ИСТОЧНИК KP.RU