В Кемерове объединят два крупных вуза

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-01T08:05:37+03:00

Те, кто поступит в РЭУ в этом году, доучиваться будут в Кемеровском госуниверситете Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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В Кемерове готовятся к объединению двух крупных вузов. Со следующего учебного года в состав Кемеровского государственного университета войдет РЭУ имени Плеханова.

Как рассказали в пресс-службе КемГУ, на учебный год 2019-2020 вузы ведут самостоятельный набор, а со следующего года планируется проведение единой приемной кампании.

- То есть те, кто поступит в РЭУ в этом году, доучиваться будут в Кемеровском госуниверситете, - пояснил собеседник издания.

Отметим, что официальный приказ об объединении кемеровских вузов Министерство науки и высшего образования России еще не опубликовало.

Напомним, что ранее в состав КемГУ, который является одним из 33 опорных вузов России, вошел КемТИПП.

ИСТОЧНИК KP.RU