Кузбассовца уволили из детского спортивного центра за криминальное прошлое

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-01T09:38:36+03:00

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Житель города Мыски ушел на больничный, а когда вернулся, оказалось, что его уволили с работы. Причиной увольнения руководство назвало наличие судимости. Для того, чтобы вернуться на работу, мужчине пришлось обращаться в суд.

В детском спортивном центре работал мужчина, у которого за плечами имелась судимость. Он работал ремонтировщиком плоскостных сооружений. В какой-то момент работодатель уволил его в связи с наличием судимости. Причем в тот момент, когда работник был нетрудоспособен и находился в больнице. Гражданин обратился в суд.

- Примечательно, что при решении вопроса об увольнении работника, который был осужден, необходимо учитывать решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске таких сотрудников к педагогической деятельности, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Гражданин обратился в суд, и тот признал приказ об увольнении незаконным и постановил не только обязать детский центр восстановить мужчину в должности, но и выплатить компенсацию вреда в размере пяти тысяч рублей. Сотрудники УФССП вручили руководству центра требование об исполнении решения суда. Гражданин был восстановлен в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU