В Кемерове, на Логовом шоссе, вспыхнул автомобиль
Водители предупредили о пробке, образовавшейся из-за пожара
Пожар уже потушили Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове, на Логовом шоссе, полыхал автомобиль. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.
Инцидент произошел днем 1 июля. Горожане, проезжающие по данной автодороге, предупредили о собравшейся пробке.
Как пояснили в ГУ МЧС по Кузбассу, горел автомобиль марки «Газель».
- В результате пожара полностью выгорел моторный отсек, салон и кузов. Причина пожара устанавливается, - отметили в ведомстве.
На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.
"Газель" практически полностью сгорела Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU