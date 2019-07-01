2019-07-01T13:11:34+03:00
Происшествия

В Кемерове, на Логовом шоссе, вспыхнул автомобиль

Водители предупредили о пробке, образовавшейся из-за пожара
Екатерина БОРМОТОВА
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Пожар уже потушили Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Пожар уже потушили Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове, на Логовом шоссе, полыхал автомобиль. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.

Инцидент произошел днем 1 июля. Горожане, проезжающие по данной автодороге, предупредили о собравшейся пробке.

Как пояснили в ГУ МЧС по Кузбассу, горел автомобиль марки «Газель».

- В результате пожара полностью выгорел моторный отсек, салон и кузов. Причина пожара устанавливается, - отметили в ведомстве.

На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

"Газель" практически полностью сгорела Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

"Газель" практически полностью сгорела Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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