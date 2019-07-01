Новая площадь в центре Кемерова получила официальное название

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-01T15:05:05+03:00

Она будет называться Московской площадью

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Официальное название получила площадь, которая строится на Притомском проспекте. Отныне она будет называться Московской площадью.

Депутаты городского Совета Кемерова официально утвердили название площади массовых мероприятий, которая сейчас строится на Притомском проспекте и пока известна как площадь 300-летия Кузбасса.

«Кемеровский городской Совет народных депутатов решил присвоить наименование площади, строящейся в Центральном районе города Кемерово по адресу: проспект Притомский, 14, - Московская площадь», - сообщается в официальных документах горсовета.

Новая площадь, расположенная в центре города, станет частью квартала искусств. Она сможет вместить 100 тысяч человек. В строительство площади вложено 150 миллионов рублей, а срок реализации проекта - 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU