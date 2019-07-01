2019-07-01T15:06:28+03:00
Общество

Пожилая кемеровчанка вышла из парикмахерской и пропала

Надежду Филиппову разыскивают с 1 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Пожилая кемеровчанка вышла из парикмахерской и пропала. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Пожилая кемеровчанка вышла из парикмахерской и пропала. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции разыскивают 72-летнюю жительницу Кемерова Надежду Филиппову.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Надежда Филиппова 1 июля 2019 года ушла из парикмахерской на проспекте Ленина в неизвестном направлении. Местонахождение женщины в настоящий момент неизвестно, на связь она не выходит.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в темно-зеленую кофту, темно-зеленые лосины, черные балетки.

Если вам известно местонахождение женщины, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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