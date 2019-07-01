Пожилая кемеровчанка вышла из парикмахерской и пропала
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции разыскивают 72-летнюю жительницу Кемерова Надежду Филиппову.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Надежда Филиппова 1 июля 2019 года ушла из парикмахерской на проспекте Ленина в неизвестном направлении. Местонахождение женщины в настоящий момент неизвестно, на связь она не выходит.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.
В день исчезновения была одета в темно-зеленую кофту, темно-зеленые лосины, черные балетки.
Если вам известно местонахождение женщины, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU