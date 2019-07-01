Хирурги спасли кемеровчанку от гигантской опухоли

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-01T14:51:57+03:00

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Сосудистые хирурги областной клинической больницы остановили рост гигантской опухоли у молодой женщины. Из-за этого новообразования девушка могла погибнуть.

Молодой женщине в больнице поставил диагноз: новообразование почки. Так как это новообразование требовало вмешательства хирургов, девушку направили в урологическое отделение Кемеровской областной клинической больницы. И там выяснилось, что это – ангиолипома почки, то есть доброкачественная опухоль, которая состоит из жировой ткани и множества мелких сосудов. Она уже занимала практически всю брюшную полость и достигала размера 30х20 сантиметров. Операция с огромной долей вероятности привела бы к обильному кровотечению. Но и оставлять как есть нельзя: в любой момент опухоль могла разорваться. Тогда за дело взяли сосудистые хирурги.

- Они выполнили ювелирную работу – провели эндовоскулярную эмболизацию. Суть операции в том, что закупоривается сосуд, который «подпитывает» опухоль. Как только кровоток перекрыт, новообразование постепенно уменьшается и превращается в соединительную ткань, - сообщает пресс-служба Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева.

ИСТОЧНИК KP.RU