2019-07-02T03:05:42+03:00
Общество

Почти 2 тысячи кузбасских шахтеров отправили в отпуск из-за приостановки добычи угля

Сколько продлится простой - неизвестно
Екатерина БОРМОТОВА
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Отправленные в отпуск горняки получают выплаты в соответствии с законодательством – это 2/3 средней заработной платыОтправленные в отпуск горняки получают выплаты в соответствии с законодательством – это 2/3 средней заработной платыФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кузбассе угольные предприятия приостановили добычу угля энергетических марок из-за падения цен на них на мировом рынке. Это привело к тому, что почти 2 тысячи шахтеров оказались во внеочередных отпусках.

Как рассказали в департаменте угольной промышленности, горняки получают выплаты в соответствии с законодательством – это 2/3 средней заработной платы. Однако в ведомстве не уточнили, сотрудников каких именно предприятий коснулись ограничения и сколько времени продлится простой, сообщает ТАСС.

По данным департамента, в мае добыча энергетических марок угля снизилась до 14,1 миллиона тонн (май 2018 – 16,2 миллиона тонн). Всего с начала года в Кузбассе добыто 101,3 миллиона тонн угля, что на 1,6 миллиона тонн меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отмечается, что для стабилизации ситуации с добычей, кузбасские власти направили руководству РЖД письмо, в котором просят о скидках на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях на период падения цен на уголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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