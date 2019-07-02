2019-07-02T05:00:08+03:00
Происшествия

Четверо кузбассовцев угнали у пенсионера «Москвич»

Машину нашли в реке [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Помятую машину с разбитыми стеклами нашли в реке Кадр: Управление Росгвардии по Кемеровской областиПомятую машину с разбитыми стеклами нашли в реке Кадр: Управление Росгвардии по Кемеровской области
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В Юрге четверо молодых людей угнали машину у пенсионера. Они сняли с «Москвича» аккумулятор и утопили машину в реке.

Поздно ночью бойцы Росгвардии получили сигнал об угоне автомобиля «Москвич-412», который принадлежит 73-летнему пенсионеру. Поиски велись всю ночь, а утром на улице Кирова стражи порядка заметили четверых подозрительных людей. Один из них держал в руках аккумулятор.

Кузбассовцы угнали машину и утопили в реке.Видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области

При виде патрульного автомобиля четверка попыталась скрыться, но была задержана после непродолжительного преследования. Оказалось, что двое из задержанных ранее уже привлекались к административной и уголовной ответственности. Кроме аккумулятора, у молодых людей изъяли спортивную сумку с гаечными ключами.

- Предварительно установлено, что злоумышленники на улице Кирпичная проникли в салон припаркованного «Москвича», разбив боковое стекло. Соединив провода замка зажигания напрямую, похитители завели двигатель и скрылись, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Угнанную машину нашли в городской реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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