Четверо кузбассовцев угнали у пенсионера «Москвич»
В Юрге четверо молодых людей угнали машину у пенсионера. Они сняли с «Москвича» аккумулятор и утопили машину в реке.
Поздно ночью бойцы Росгвардии получили сигнал об угоне автомобиля «Москвич-412», который принадлежит 73-летнему пенсионеру. Поиски велись всю ночь, а утром на улице Кирова стражи порядка заметили четверых подозрительных людей. Один из них держал в руках аккумулятор.
Кузбассовцы угнали машину и утопили в реке.Видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области
При виде патрульного автомобиля четверка попыталась скрыться, но была задержана после непродолжительного преследования. Оказалось, что двое из задержанных ранее уже привлекались к административной и уголовной ответственности. Кроме аккумулятора, у молодых людей изъяли спортивную сумку с гаечными ключами.
- Предварительно установлено, что злоумышленники на улице Кирпичная проникли в салон припаркованного «Москвича», разбив боковое стекло. Соединив провода замка зажигания напрямую, похитители завели двигатель и скрылись, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Угнанную машину нашли в городской реке.
ИСТОЧНИК KP.RU