Четверо кузбассовцев угнали у пенсионера «Москвич»

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-02T05:00:08+03:00

Помятую машину с разбитыми стеклами нашли в реке Кадр: Управление Росгвардии по Кемеровской области

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В Юрге четверо молодых людей угнали машину у пенсионера. Они сняли с «Москвича» аккумулятор и утопили машину в реке.

Поздно ночью бойцы Росгвардии получили сигнал об угоне автомобиля «Москвич-412», который принадлежит 73-летнему пенсионеру. Поиски велись всю ночь, а утром на улице Кирова стражи порядка заметили четверых подозрительных людей. Один из них держал в руках аккумулятор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717831" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы угнали машину и утопили в реке.Видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области

При виде патрульного автомобиля четверка попыталась скрыться, но была задержана после непродолжительного преследования. Оказалось, что двое из задержанных ранее уже привлекались к административной и уголовной ответственности. Кроме аккумулятора, у молодых людей изъяли спортивную сумку с гаечными ключами.

- Предварительно установлено, что злоумышленники на улице Кирпичная проникли в салон припаркованного «Москвича», разбив боковое стекло. Соединив провода замка зажигания напрямую, похитители завели двигатель и скрылись, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Угнанную машину нашли в городской реке.

ИСТОЧНИК KP.RU