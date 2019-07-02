СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-02T06:30:17+03:00

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Утром в Кемерове, на бульваре Строителей, случилось ДТП, в котором пострадала женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717837" frameborder="0"></iframe> В Кемерове на пешеходном переходе сбили пожилую женщину..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Очевидцы сообщают, что дорожно-транспортное происшествие случилось в девятом часу утра. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В этом же время по дороге ехал автомобиль. Его водитель совершил наезд на пешехода. От удара женщину отбросило в сторону. Очевидцы случившегося тут же вызвали сотрудников Госавтоинспекции и бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

К слову, очевидцы ДТП отмечают, что в этом месте переходить дорогу небезопасно.

- Проходила мимо, аварию не видела, парня видела, который сбил. Молодой, за сердце хвастался, - написала в комментариях к посту в соцсети Людмила Коннова. - Потом прошла немного через другую дорогу и меня саму чуть на пешеходном не сбили. Ну что вы несетесь так на пешеходном-то, а?

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU