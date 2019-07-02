2019-07-02T07:00:12+03:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Беловском районе

Пожар уничтожил две бани и жилой дом
Екатерина РОМАНОВА
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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Беловском районе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Два человека погибли при пожаре в частном доме в Беловском районе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Накануне в поселке Менчереп Беловского района случился пожар, который стоил жизни двум местным жителям. Также огонь уничтожил жилой дом и две бани.

Сигнал о том, что в одном из частных домов на улице Мира начался пожар, поступила на пульт диспетчера в 13:16. 13 человек и четыре единицы техники около часа боролись с огнем. Ликвидировать пожар удалось лишь в 14:05.

- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горел жилой дом и постройки, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – в результате пожара сгорела и обрушилась крыша дома по всей площади, также обгорели стены дома внутри и снаружи. Кроме того, обрушилась крыша бани по всей площади.

Стоявшая рядом еще одна баня также пострадала от огня: у нее сгорела и обрушилась крыша по всей площади, а также обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в сгоревшем доме пожарные обнаружили тела двух человек. предположительно, это мужчина и женщина, которые проживали в этом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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