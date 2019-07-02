Два человека погибли при пожаре в частном доме в Беловском районе
Накануне в поселке Менчереп Беловского района случился пожар, который стоил жизни двум местным жителям. Также огонь уничтожил жилой дом и две бани.
Сигнал о том, что в одном из частных домов на улице Мира начался пожар, поступила на пульт диспетчера в 13:16. 13 человек и четыре единицы техники около часа боролись с огнем. Ликвидировать пожар удалось лишь в 14:05.
- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горел жилой дом и постройки, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – в результате пожара сгорела и обрушилась крыша дома по всей площади, также обгорели стены дома внутри и снаружи. Кроме того, обрушилась крыша бани по всей площади.
Стоявшая рядом еще одна баня также пострадала от огня: у нее сгорела и обрушилась крыша по всей площади, а также обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в сгоревшем доме пожарные обнаружили тела двух человек. предположительно, это мужчина и женщина, которые проживали в этом доме.
ИСТОЧНИК KP.RU