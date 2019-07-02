2019-07-02T07:32:41+03:00
Общество

Передвижной хлебозавод военные доставили из Кузбасса в Иркутскую область

Также к пострадавшим от паводка направилась колонна военной автотехники
Екатерина РОМАНОВА
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Передвижной хлебозавод военные доставили из Кузбасса в Иркутскую область. ФОТО: пресс-служба Центрального военного округа.Передвижной хлебозавод военные доставили из Кузбасса в Иркутскую область. ФОТО: пресс-служба Центрального военного округа.
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Военные перевезли хлебозавод из Кузбасса в Иркутскую область, чтобы оказывать помощь пострадавшим от паводка людям. Кроме того, в зону, пострадавшую от паводка, направилась автоколонна военной техники.

Самолет Центрального военного округа перебросил из Кемеровской области в Иркутскую область подвижной механизированный хлебозавод бригады материально-технического обеспечения. Этот комплекс способен производить до трех тонн хлеба в сутки. А состоит он из печи и тестомесильного агрегата.

Кроме того, к пострадавшим от паводка направилась автоколонна с автоцистернами.

- Колонну военной техники, состоящую из трех автоцистерн АЦПТ-10 и семи автоцистерн АЦПТ 5,6, а также одной полевой кухни, загрузили на военно-транспортный самолет ИЛ-76, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа. - Авиация доставила технику в Иркутскую область.

Благодаря армейским водовозам население в зоне паводка будет обеспечено питьевой водой.

Напомним, 27 июня, спустя два дня после поднятия уровня воды в реках Ия, Уда и Бирюса в Иркутской области был введен режим ЧС. Затопленными оказались жители почти семи тысяч домов в 83 населенных пунктах. Без крова остались больше 30 тысяч человек. Из-за наводнения погибли сотни животных, в Иркутскую область завезли десятки тысяч вакцин против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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