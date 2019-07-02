СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-02T10:55:23+03:00

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В Новокузнецке женщина украла норковую шубу из съемной квартиры. Это обнаружилось, когда квартирантка съехала.

О пропаже полицейским сообщила хозяйка одной из новокузнецких квартир. Выяснилось, что местная жительница сдавала жилье своей знакомой, пока та не решила съехать. Когда хозяйка приехала проверить освобожденную квартиру, то знакомой там уже не обнаружила. Она просто оставила входную дверь открытой и положила ключи на стол. Вместе с женщиной пропала норковая шуба, сумму ущерба составила 25 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили новое место жительства квартиросъемщицы и задержали ее, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Подозреваемой оказалась 30-летняя новокузнечанка. Женщина призналась в совершении кражи и пояснила, что шубу продала за 18 тысяч рублей.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU