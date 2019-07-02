Новокузнечанам предлагали купить запрещенные препараты
Жителям Новокузнецка предлагали купить анаболические стероиды, запрещенные к свободной продаже. Прокуратура просит суд заблокировать сайты, где была размещена данная информация.
Проводя мониторинг сети интернет, специалисты Новокузнецкой транспортной прокуратуры обнаружили сайты, где содержалась рекламная информация о продаже в Новокузнецке и других городах России запрещенных к свободному обороту в стране веществ, которые используются в спорте.
- Установлено, что пользователям Сети предоставлена возможность приобретения анаболических стероидов, являющихся лекарственными препаратами, без ограничений и совершения каких-либо регистрационных действий.
Вместе с тем процедура реализации анаболических стероидов строго регламентирована законом, их продажа должна осуществляться имеющими лицензии организациями, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В результате прокурор подал четыре исковых заявления в Заводский суд Кемерова о запрете функционирования сайтов, содержащих информацию о продаже запрещенных лекарств.
ИСТОЧНИК KP.RU