Новокузнечанам предлагали купить запрещенные препараты

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-02T11:02:13+03:00

Прокуратура просит заблокировать сайты, на которых продают стероиды

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Жителям Новокузнецка предлагали купить анаболические стероиды, запрещенные к свободной продаже. Прокуратура просит суд заблокировать сайты, где была размещена данная информация.

Проводя мониторинг сети интернет, специалисты Новокузнецкой транспортной прокуратуры обнаружили сайты, где содержалась рекламная информация о продаже в Новокузнецке и других городах России запрещенных к свободному обороту в стране веществ, которые используются в спорте.

- Установлено, что пользователям Сети предоставлена возможность приобретения анаболических стероидов, являющихся лекарственными препаратами, без ограничений и совершения каких-либо регистрационных действий.

Вместе с тем процедура реализации анаболических стероидов строго регламентирована законом, их продажа должна осуществляться имеющими лицензии организациями, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В результате прокурор подал четыре исковых заявления в Заводский суд Кемерова о запрете функционирования сайтов, содержащих информацию о продаже запрещенных лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU