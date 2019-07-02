СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-02T11:05:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасская прокуратура помогла девяти сиротам получить квартиры. В предоставлении жилья им отказывали местные власти.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проблемы с получением жилья возникли в Гурьевском районе. Установлено, что девять человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были включены в списки на предоставление жилья, но обеспечены им не были. Списки формировали власти района.

- В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления об обязании администрации обеспечить сирот жильем, - рассказали в ведомстве. - Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В дальнейшем исполнение решений суда находилось на контроле прокуратуры.

Дети-сироты уже получили ключи от новых квартир. 28 июня в Салаире прошло заселение многоквартирного дома по улице Савинцева, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU