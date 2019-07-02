СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-02T12:40:23+03:00

После ДТП на пешеходном переходе 76-летняя кемеровчанка попала в реанимацию. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".

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Утром 2 июля на бульваре Строителей произошло дорожно-транспортное происшествие: здесь автомобиль сбил пешехода. Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая женщина.

Около девяти часов утра на нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Строителей в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь под колеса легкового автомобиля попала пожилая женщина. Как сообщили в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции, сейчас женщина с тяжелыми травмами находится в больнице.

- По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался по бульвару Строителей со стороны проспекта Ленина в сторону проспекта Химиков. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая была доставлена в больницу с серьезными травмами, рассказали в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве отметили, что водителям следует быть предельно внимательными на дороге, а перед пешеходным переходом обязательно снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU