2019-07-02T12:12:37+03:00
Происшествия

Семейную пару осудили за убийство приемных детей в Кузбассе

Судебный процесс длился полтора года
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Глава семьи свою вину признал частично, его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений.Глава семьи свою вину признал частично, его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Семейную пару осудили за убийство приемных детей в Кузбассе. Судебный процесс длился полтора года.

О трагедии, разыгравшейся в одном из поселков недалеко от Мысков, «Комсомольская правда – Кемерово» писала ранее.

В мае 2015 года местная семья взяла на воспитание двух несовершеннолетних детей из интернета. Но вместо того, чтобы заботиться о новых членах семьи, муж и жена регулярно истязали детей и запирали одних в доме.

-В июле 2015 года одного ребенка вновь избили, от чего тот скончался, труп сожгли, - сообщили подробности в пресс-службе областной прокуратуры. - В августе 2016 года супруги избили 16-летного парня, наутро он умер, его труп утопили в водоеме.

Судебный процесс по уголовному делу длился с января 2018 года, и сейчас супругам вынесли приговор. Глава семьи свою вину признал частично, а его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений.

Мысковский городской суд признал пару виновными в совершении нескольких преступлений. Мужчина назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщине - 15 лет в колонии общего режима. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24