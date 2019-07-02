СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-02T12:12:37+03:00

Глава семьи свою вину признал частично, его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Семейную пару осудили за убийство приемных детей в Кузбассе. Судебный процесс длился полтора года.

О трагедии, разыгравшейся в одном из поселков недалеко от Мысков, «Комсомольская правда – Кемерово» писала ранее.

В мае 2015 года местная семья взяла на воспитание двух несовершеннолетних детей из интернета. Но вместо того, чтобы заботиться о новых членах семьи, муж и жена регулярно истязали детей и запирали одних в доме.

-В июле 2015 года одного ребенка вновь избили, от чего тот скончался, труп сожгли, - сообщили подробности в пресс-службе областной прокуратуры. - В августе 2016 года супруги избили 16-летного парня, наутро он умер, его труп утопили в водоеме.

Судебный процесс по уголовному делу длился с января 2018 года, и сейчас супругам вынесли приговор. Глава семьи свою вину признал частично, а его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений.

Мысковский городской суд признал пару виновными в совершении нескольких преступлений. Мужчина назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщине - 15 лет в колонии общего режима. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU