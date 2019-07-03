Не вовремя уснувший кузбассовец попал в полицию

СЕГОДНЯ 03:41 2019-07-03T03:41:32+03:00

Мужчина дебоширил в сауне и там же заснул

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Внезапно сморивший сон сыграл плохую шутку с кузбассовцем. Стражи порядка не только помогли ему проснуться, но и доставили его в отдел полиции.

33-летний житель поселка Крапивинский решил сходить в сауну. Там он не только парился, но и выпивал. Причем с алкоголем мужчина явно перебрал: после очередной порции спиртного он затеял скандал с персоналом сауны.

Впрочем, поскандалив, мужчина уснул. А администратор вызвал стражей порядка. Бойцы Росгвардии обнаружили дебошира в сауне и разбудили его. Оказалось, что он с прошлого месяца находится в розыске как подозреваемый в краже в родном селе. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии, мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU