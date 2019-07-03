2019-07-03T04:35:24+03:00
Происшествия

Кузбассовец с обрезом устроил стрельбу возле кафе

Зачем он это сделал, мужчина не смог объяснить
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец с обрезом устроил стрельбу возле кафе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец с обрезом устроил стрельбу возле кафе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Посетители одного из кафе города Анжеро-Судженска были не на шутку перепуганы, когда услышали выстрел. Стрелявший попытался скрыться, но, в конце концов, был задержан.

Была глубокая ночь – около 02:30 – когда в дежурную часть Анжеро-Судженска обратились представители из одного из кафе. Оперативная группа тут же отправилась к кафе и там выяснилось, что незадолго до этого возле заведения произошло ЧП. Очевидцы рассказали, что к заведению на автомобиле приехал молодой человек. он достал ружье, выстрелил в воздух. На крыльце в это время были гости кафе. Они попытались задержать неадекватного мужчину, но тот, сидя в автомобиле, выстрелил в воздух еще раз и уехал.

В Анжеро-Судженске объявили план «Перехват», и уже скоро мужчину с ружьем задержали. Он был нетрезв, но сумел рассказать, что нашел обрез «Иж» в доме умершего деда. А в кафе приехал потому, что там была девушка, с которой накануне они поссорились. Правда, зачем устроил стрельбу, мужчина и сам не знал.

За незаконное хранение оружия мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. А за хулиганство – пять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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