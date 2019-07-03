В Кемерове автомобилист въехал в торговый центр

СЕГОДНЯ 05:14 2019-07-03T05:17:14+03:00

На фасаде, в который въехал автомобилист, велись ремонтные работы

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В Кемерове автолюбитель въехал в торговый центр на Кузнецком проспекте. При этом он протаранил ограждение.

Утром в среду в Кемерове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Но в этот раз автомобилист устроил аварию не на проезжей части, а протаранил торговый центр «Я» на Кузнецком проспекте. Примечательно, что сейчас здесь идет ремонт фасада, и автомобиль влетел аккурат в ту стену, которую ремонтируют. Фотографиями с места ДТП поделилась читательница «Комсомольской правды» Галина Калугина.

- Мне удалось увидеть только итог аварии: темная иномарка, пробив заграждение, врезалась в стену торгового центра, - отметила читательница. – Около машины было много людей и сотрудников полиции. И было видно, что автомобиль поврежден.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU