В новокузнецком суши-баре ползали тараканы

СЕГОДНЯ 06:12 2019-07-03T08:21:20+03:00

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В Новокузнецке в одном из местных суши-баров обнаружили тараканов. Судебные приставы приостановили работу заведения.

Сотрудники областного Роспотребнадзора провели выездную проверку мест общественного питания. В суши-баре «Суши Мастер» на улице Металлургов в Новокузнецке они обнаружили несколько грубых нарушений при ведении деятельности. Так, в заведении не были оборудованы туалет и раковина для мытья рук для посетителей, уборка проводилась нерегулярно, система вентиляции не соответствовала требованиям, неправильно хранились продукты. Кроме того, по суши-бару бегали тараканы.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления по приготовлению и реализации кулинарной продукции предприятия общественного питания сроком на 90 суток, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Приставы решение исполнили и опечатали суши-бар.

ИСТОЧНИК KP.RU