Новокузнечане смогут сами решить, куда потратить бюджетные деньги

СЕГОДНЯ 06:36 2019-07-03T08:23:46+03:00

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Впервые каждый новокузнечанин может повлиять на формирование городского бюджета в момент его подготовки. Такую возможность предоставляет администрация города.

В скором времени в Новокузнецке приступят к формированию городского бюджета на 2020 год. И в этот раз администрация города привнесла новшество в этот процесс: каждый горожанин имеет возможность принять участие в этом. Со 2 по 5 июля новокузнечане могут вносить предложения на сайте или принимать участие в районных встречах по сбору предложений.

Все пожелания и предложения горожан по формированию расходной и доходной частей городского бюджета будут обработаны и проанализированы. С 1 августа по 1 сентября они будут выставлены на голосование в рамках проекта «Народный бюджет».

- Предложения, получившие наибольшее количество голосов жителей Новокузнецка, будут учтены при формировании «общего городского кошелька», - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU