Новокузнечане смогут сами решить, куда потратить бюджетные деньги
Впервые каждый новокузнечанин может повлиять на формирование городского бюджета в момент его подготовки. Такую возможность предоставляет администрация города.
В скором времени в Новокузнецке приступят к формированию городского бюджета на 2020 год. И в этот раз администрация города привнесла новшество в этот процесс: каждый горожанин имеет возможность принять участие в этом. Со 2 по 5 июля новокузнечане могут вносить предложения на сайте или принимать участие в районных встречах по сбору предложений.
Все пожелания и предложения горожан по формированию расходной и доходной частей городского бюджета будут обработаны и проанализированы. С 1 августа по 1 сентября они будут выставлены на голосование в рамках проекта «Народный бюджет».
- Предложения, получившие наибольшее количество голосов жителей Новокузнецка, будут учтены при формировании «общего городского кошелька», - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
ИСТОЧНИК KP.RU