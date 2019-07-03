2019-07-03T08:26:21+03:00
Происшествия

Из-за ошибки специалиста банка жительница Кузбасса лишилась крупной суммы

Он дал доступ к счету постороннему человеку
Ирина АВТУШКО
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Из-за ошибки специалиста банка жительница Кузбасса лишилась крупной суммы.Из-за ошибки специалиста банка жительница Кузбасса лишилась крупной суммы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за ошибки специалиста банка жительница Кузбасса лишилась крупной суммы. Он дал доступ к счету постороннему человеку.

В Анжеро-Судженске служащий банка случайно допустил ошибку и подключил услугу «Мобильный банк» к номеру 17-летней жительницы Анжеро-Судженска. При этом сама владелица привязанного к телефону счета проживала в Крапивинском районе.

Несовершеннолетняя воспользовалась ошибкой и присвоила чужие деньги. Однако пропажу потерпевшая обнаружила не сразу, так как картой не рассчитывалась и использовала ее для накоплений. Когда летом женщина решила уехать за границу, то поняла, что на счете не хватает крупной суммы денег, и обратилась в полицию.

- Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2017 по июль 2018 года осужденная через услугу «Мобильный банк» похитила с банковской карты жительницы Крапивинского района денежные средства в сумме 267 500 рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Суд назначил жительнице Анжеро-Судженска два года условного наказания, ее родителям пришлось взять кредит, чтобы возместить ущерб потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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