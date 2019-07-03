2019-07-03T08:28:18+03:00
Общество

Пропавшего подростка из Кузбасса нашли по грязной одежде

Подросток в течение долгого времени жил у знакомого
Екатерина РОМАНОВА
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Пропавшего подростка из Кузбасса нашли по грязной одеждеПропавшего подростка из Кузбасса нашли по грязной одеждеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Таштаголе в течение долгого времени разыскивали 17-летнего подростка, который сбежал из школы-интерната. Найти его удалось по грязной одежде.

Экипаж Росгвардии патрулировал улицы Таштагола, когда бойцы обратили внимание на группу подростков. Один из ребят был одет в неопрятную и грязную одежду. Тогда стражи порядка решили выяснить, почему он в таком виде ходит по улицам и не нужна ли ребенку помощь. Оказалось, что подросток в течение долгого времени не менял одежду, так как жил не дома, а у знакомого. Более того, некоторое время назад он сбежал из школы-интерната в Таштаголе и не собирался возвращаться в социальное учреждение.

Подросток, пожив какое-то время у знакомого, собирался отправиться в Кемерово к приятелю. Увы, этим планам не суждено было сбыться. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области, бойцы Росгвардии передали ребенка прибывшему инспектору по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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