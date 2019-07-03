За гибель двух человек осудили бывшего инспектора кемеровского Госстройнадзора

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-03T08:31:11+03:00

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За гибель двух человек в Кемерове осудили бывшего инспектора Госстройнадзора.

Люди выпали на улицу из-за неправильно построенных балконов.

Два инцидента произошли в 2016 и в 2017 году в жилом районе Кедровка областного центра. В доме № 8 по улице Стахановской обрушились конструкции балконов на 9-м и 10-м этажах. В результате чего погибли 25-летний мужчина и 43-летняя женщина. Установлено, что они выпали на улицу в результате того, что разрушились крепления экранов ПВХ-пластин из-за отсутствия металлического ограждения по периметру балконов.

- Инспектор ИГСН Кемеровской области обвинялся в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при строительстве жилого дома, а именно в том, что он не выявил нарушения строительно-технических норм и правил при строительстве балконов (лоджий), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Центральный районный суд назначил экс-чиновнику наказание в виде трех с половиной лет в колонии-поселении. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU