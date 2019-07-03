СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-03T08:34:31+03:00

Автомобилист на полной скорости врезался в кемеровский торговый центр: есть пострадавшие. ФОТО: Галина Калугина

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Водитель иномарки и его пассажир получили травмы различной степени тяжести после того, как автомобиль на полной скорости врезался в стену торгового центра «Я» в Кемерове. И пассажир, и водитель госпитализированы.

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кемерове рано утром. Сообщение о том, что автомобиль на большой скорости врезался в стену торгового центра «Я» на Кузнецком проспекте, поступило около 6.40. На месте ДТП работали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь.

- По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате ДТП травмы получил сам водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка. Оба были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают водителям о необходимости быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и следовать правилам дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU