2019-07-03T10:24:34+03:00
Общество

Школьники из Кемерова нашли средневековое жилище татар

Артефакты обнаружены во время археологических раскопок
Екатерина РОМАНОВА
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Школьники из Кемерова нашли средневековое жилище татар. ФОТО: пресс-служба администрации города КемеровоШкольники из Кемерова нашли средневековое жилище татар. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
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Кемеровские школьники во время археологических раскопок нашли артефакты, относящиеся к позднему Средневековью. Свои находки ребята посвятили грядущему 300-летию Кузбасса.

На берегу реки Косьма в селе Торопово Ленинск-Кузнецкого района расположился летний археолого-этнографический лагерь «Родина». Здесь ребята-активисты школьных краеведческих объединений ведут археологические раскопки. И первые результаты уже имеются. Так, ребята обнаружили жилище кузнецких татар, которое хронологически относится к позднему Средневековью. Кроме того, найдены фрагменты керамики с орнаментом, которые относятся к XVII веку, а также кости животных.

- Свои открытия юные краеведы посвятили грядущему 300-летию Кузбасса, хотя история нашего края уходит далеко в глубь Средневековья, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова. - Археологические поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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