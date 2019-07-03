Школьники из Кемерова нашли средневековое жилище татар

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-03T10:24:34+03:00

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Кемеровские школьники во время археологических раскопок нашли артефакты, относящиеся к позднему Средневековью. Свои находки ребята посвятили грядущему 300-летию Кузбасса.

На берегу реки Косьма в селе Торопово Ленинск-Кузнецкого района расположился летний археолого-этнографический лагерь «Родина». Здесь ребята-активисты школьных краеведческих объединений ведут археологические раскопки. И первые результаты уже имеются. Так, ребята обнаружили жилище кузнецких татар, которое хронологически относится к позднему Средневековью. Кроме того, найдены фрагменты керамики с орнаментом, которые относятся к XVII веку, а также кости животных.

- Свои открытия юные краеведы посвятили грядущему 300-летию Кузбасса, хотя история нашего края уходит далеко в глубь Средневековья, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова. - Археологические поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU