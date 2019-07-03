Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне кузбасского полицейского
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского. Трагедия произошла 1 июля.
Сотрудник кузбасской полиции Александр Дворников в тот день нес боевую службу на окраине села Ачхой – Мартан в Чеченской Республике. Он погиб от руки неизвестного мужчины, который подошел и нанес удар ножом стражу правопорядка.
-Старшина полиции погиб, выполняя свой мужской долг. Защищая Родину, Александр Дворников открыл ответный огонь по нападавшему, это поистине поступок мужчины, героя. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, - сказал Сергей Цивилев.
Сейчас сотрудники новокузнецкого Управления МВД оказывают поддержку родным и близким Александра Дворникова, также с семьей работают психологи ведомства. Семье будет выплачена материальная помощь.
Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года. Работал в мобильном взводе (в составе роты) ОБППСП Управления МВД России по городу Новокузнецку. Во время службы получил пять поощрений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кузбасского полицейского убили в Чечне
Полицейский из Новокузнецка Александр Дворников погиб в Чеченской Республике. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД. (подробности)
Рамзан Кадыров прокомментировал убийство кузбасского полицейского в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего в Чечне полицейского из Кузбасса. Он пообещал, что реакция на нападение террористов последует незамедлительно. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU