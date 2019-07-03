Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне кузбасского полицейского

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-03T10:59:10+03:00

Родным и близким Александра Дворникова окажут необходимую помощь. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского. Трагедия произошла 1 июля.

Сотрудник кузбасской полиции Александр Дворников в тот день нес боевую службу на окраине села Ачхой – Мартан в Чеченской Республике. Он погиб от руки неизвестного мужчины, который подошел и нанес удар ножом стражу правопорядка.

-Старшина полиции погиб, выполняя свой мужской долг. Защищая Родину, Александр Дворников открыл ответный огонь по нападавшему, это поистине поступок мужчины, героя. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, - сказал Сергей Цивилев.

Сейчас сотрудники новокузнецкого Управления МВД оказывают поддержку родным и близким Александра Дворникова, также с семьей работают психологи ведомства. Семье будет выплачена материальная помощь.

Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года. Работал в мобильном взводе (в составе роты) ОБППСП Управления МВД России по городу Новокузнецку. Во время службы получил пять поощрений.

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ИСТОЧНИК KP.RU