В Кемерове второй год топит новую поликлинику в Лесной Поляне

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-03T13:27:24+03:00

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Здание новенькой детской поликлиники в Лесной Поляне скоро станет аварийным. Из-за халтурно выполненных работ здесь осыпается штукатурка с фасада, а во время дождей протекает крыша….

Посетители детской поликлиники в Лесной Поляне возмущены: здание совсем новое, а выглядит так, словно ему нужен капитальный ремонт. Во время дождей протекают потолки, возникли трещины на стенах, вздулись обои, потрескалась плитка на полу, появился грибок. Два кабинета местные врачи не могут использовать: зимой температура не поднимается здесь выше 15 градусов.

Здание рассыпается на глазах. ФОТО: Instagram Елены Малышевой.

Примечательно, что прошлой осенью ООО «МЭС» «ремонтировал» крышу, но ситуация не изменилась. Представители застройщика соглашаются со списком претензий, направленным руководством поликлиники, однако ничего не делают. Чтобы как-то исправить ситуацию, врачи поликлиники уложили под крышей полиэтиленовую пленку, но от 22 протечек она не спасает. Тогда они обратились к замгубернатора по вопросам здравоохранения Елене Малышевой, и та, опубликовав фотографии из поликлиники на своей странице в соцсети, обратилась к представителям надзорных органов.

«Это нужно прекратить, мы не можем себе позволить так относиться к нашим врачам и пациентам! - заявила Елена Малышева на своей странице в Instagram. - Прошу обратить внимание надзорных органов на деятельность подрядчика с учетом социальной значимости объекта и безопасности жизни наших детей!»

ИСТОЧНИК KP.RU