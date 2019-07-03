2019-07-03T13:30:50+03:00
Общество

В двух кемеровских парках завершается благоустройство

Об этом рассказали в администрации города
Ирина АВТУШКО
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Совсем скоро два новых места отдыха будут радовать горожан. ФОТО: Пресс-служба администрации города КемеровоСовсем скоро два новых места отдыха будут радовать горожан. ФОТО: Пресс-служба администрации города Кемерово
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В двух кемеровских парках завершается благоустройство. Об этом рассказали в администрации города.

Совсем скоро два новых места отдыха будут радовать горожан - это сквер имени Гагарина на Южном и парк Победы в Кедровке.

Сейчас в сквере, который находится на пересечении улиц Космической и Базовой, заасфальтированы дорожки и тротуары площадью 330 квадратных метров, заменены бортовые камни, установлен поребрик, выложена тротуарной плиткой территория вдоль памятника Юрию Двужильному. Скоро в сквере появятся парковые диваны и уличные фонари.

В парке Победы в Кедровке отремонтированы пешеходные тротуары, обустроены асфальтовые дорожки. В дальнейшем благоустроители приведут в порядок газоны и зеленые насаждения, установят 16 уличных фонарей и 10 парковых диванов. Также здесь появится игровой комплекс в рамках областной программы «100 детских площадок - территориям Кузбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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