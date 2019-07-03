СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-03T13:38:01+03:00

В более чем 5,5 тысячи кемеровских квартир и домов установили пожарные извещатели. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

В областном центре завершился первый этап работы по установке автономных дымовых извещателей

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В Кемерове завершился первый этап по установке автономных дымовых извещателей. В 5568 домах и квартирах уже установлены приборы безопасности, причем для каждой семьи установлено по два извещателя.

Приборы оповещения устанавливали в тех помещениях, где риск возникновения пожара особенно высок - в том числе и на кухне. Каждой семье вручили памятки и инструкции, а также напомнили основные правила пожарной безопасности.

- На реализацию первого этапа программы из городского бюджета было выделено около 3 миллионов рублей. Для семей приборы и их установка обходятся бесплатно, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова.

К слову, на втором этапе реализации программы планируется установить пожарные извещатели в 3,5 тысячи квартир и домов. Многодетные, малообеспеченные, а также семьи, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, желающие установить автономные дымовые пожарные извещатели, могут обращаться в районные отделы Центра социальной помощи семье и детям.

Сделать это можно по следующим адресам:

• улица Пролетарская, 7а, тел.; 28-88-36;

• проспект Кузнецкий, 102, тел.: 28-47-04;

• проспект Ленинградский, 47г, тел.: 73-29-29;

• проспект Шахтеров, 83, тел.: 64-56-55;

• улица 40 лет Октября, 17а, тел.: 62-53-51, 61-60-50;

• улица Нагорная, 1, тел.: 69-47-55

ИСТОЧНИК KP.RU