СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-03T14:31:10+03:00

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, в их числе и Кузбасс. Фото: Елена БЕЗГОДОВА

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Кузбасс оказался в лидерах по зараженности ВИЧ-инфекцией. Данные опубликовал Роспотребнадзор.

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, сообщает РБК со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте».

Эксперты отмечают, что последний раз аналогичная статистика публиковалась в 2015 году. Тогда насчитывалось девять регионов, где более 1% населения оказались носителями ВИЧ. В 35 регионах доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%.

Кроме того, согласно документу, увеличилось число небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два-четыре раза. Роспотребнадзор привел список из 30 таких городов, среди которых оказался и Ленинск-Кузнецкий.

По итогам 2018 года регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область - 1,8% населения, или 1814 человек на 100 тысяч населения. Почти по 2% зараженных насчитывается в Свердловской (1804 человека на 100 тысяч населения) и Кемеровской областях (1796 на 100 тысяч населения).

ИСТОЧНИК KP.RU