2019-07-03T14:31:10+03:00
Общество

Кузбасс оказался в лидерах по зараженности ВИЧ-инфекцией

Данные опубликовал Роспотребнадзор
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, в их числе и Кузбасс.В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, в их числе и Кузбасс.Фото: Елена БЕЗГОДОВА
Изменить размер текста:

Кузбасс оказался в лидерах по зараженности ВИЧ-инфекцией. Данные опубликовал Роспотребнадзор.

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, сообщает РБК со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте».

Эксперты отмечают, что последний раз аналогичная статистика публиковалась в 2015 году. Тогда насчитывалось девять регионов, где более 1% населения оказались носителями ВИЧ. В 35 регионах доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%.

Кроме того, согласно документу, увеличилось число небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два-четыре раза. Роспотребнадзор привел список из 30 таких городов, среди которых оказался и Ленинск-Кузнецкий.

По итогам 2018 года регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область - 1,8% населения, или 1814 человек на 100 тысяч населения. Почти по 2% зараженных насчитывается в Свердловской (1804 человека на 100 тысяч населения) и Кемеровской областях (1796 на 100 тысяч населения).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В эко-комплексе «Танай» стартовал кузбасский туристский форум
Пенсионерка из Кемерова заплатила 800 тысяч рублей за некачественную посуду
В более чем 5,5 тысячи кемеровских квартир и домов установили пожарные извещатели
В двух кемеровских парках завершается благоустройство
В Кемерове второй год топит новую поликлинику в Лесной Поляне
В Междуреченске грабителей выдала забытая ими обувь
Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне кузбасского полицейского
В Кузбассе под суд пойдет виновник смертельной аварии
Школьники из Кемерова нашли средневековое жилище татар
Момент столкновения иномарки с ТЦ «Я» в Кемерове попал на видео
Автомобилист на полной скорости врезался в кемеровский торговый центр: есть пострадавшие
За гибель двух человек осудили бывшего инспектора кемеровского Госстройнадзора