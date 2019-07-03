В эко-комплексе «Танай» стартовал кузбасский туристский форум

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-03T14:50:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбассу есть чем порадовать и удивить туристов, причем не только тех, кто живет в разных регионах России, но и тех, кто приезжает из-за рубежа. О том, как это сделать, 3 и 4 июля обсуждают на кузбасском туристическом форуме в Танае.

На форуме собрались около 180 представителей муниципалитетов, туристических организаций, транспортных компаний, гостиничных комплексов, гидов и экскурсоводов. Каждый из них готов делиться своими наработками и получать новые знания. А открывали мероприятие первый замгубернатора Вячеслав Телегин, начальник областного департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский.

- Мы сможем привлечь туристов в Кузбасс из России и из-за рубежа, объединив усилия и решая важные задачи в рамках подобных форумов, - подчеркнул важность проводимого мероприятия Вячеслав Телегин.

Во время работы туристического форума будут проходить деловые и образовательные программы, лекции, презентации кейсов в продвижении брендов и создании турпродуктов, конференции и практические семинары с участием федеральных экспертов в сфере туризма. Так, 3 июля прошел семинар по событийному туризму от Олега Алексеева, президента Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма. Член Русского географического и Российского военно-исторического обществ Ильдар Маматов рассказал участникам об особенностях организации брендовых маршрутов. А эксперт Новосибирского центра сертификации и мониторинга качества продукции Ольга Стусь познакомила с основными требованиями классификации коллективных средств размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU