2019-07-03T19:10:05+03:00
Общество

Индивидуальные предприниматели бегут из Кузбасса

За последние годы их число сократилось
Мария КОЛОСОВА
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Число индивидуальных предпринимателей в Кузбассе сокращается.Число индивидуальных предпринимателей в Кузбассе сокращается.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Индивидуальные предприниматели бегут из Кузбасса. За последние годы их число сократилось.

Кемеровостат опубликовал данные о количестве индивидуальные предпринимателей, работающих на территории области. По данным за 2018 год, в Кузбассе предпринимательскую деятельность осуществляли 37 766 человек. Объем их выручки составил 128 866 миллионов рублей. Большая часть из них задействована в торговле, ремонте транспортных средств, транспортировке и хранении, строительстве, обрабатывающем производстве. Менее востребованы - добыча полезных ископаемых, снабжение коммунальными ресурсами и связью.

Для сравнения, в 2017 году в Кузбассе насчитывалось 37 163 предпринимателя, которые выручили 125 857 миллионов рублей от своей деятельности. В 2014 году своим бизнесом занимались 38 957 человек, они выручили 137 599 миллионов рублей. Если смотреть дальше, то в 2013 году самозанятых было 42 084 человека, их прибыль составила 141 004 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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