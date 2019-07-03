2019-07-03T19:40:34+03:00
Общество

В Кузбассе начали готовиться к зиме

Проверяются все объекты жизнеобеспечения
Ирина АВТУШКО
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Объезды коснутся всех 34 территорий области. ФОТО: Пресс-служба АКООбъезды коснутся всех 34 территорий области. ФОТО: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе начали готовиться к зиме. Путем объездов проверяются все объекты жизнеобеспечения.

В области начали готовиться к предстоящим холодам. На днях с Крапивинского и Промышленновского района начались объезды, которые коснутся всех 34 территорий области. Руководит проверкам первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин. Совместно с представителями департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кирилл Десяткин, областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, руководителями муниципальных образований, ресурсниками и жилищниками он оценит подготовку к холодам.

На данный момент в Промышленновском районе к отопительному сезону подготовили 35 из 53 котельных, отапливающих социальные объекты, заменено 10 километров ветхих инженерных сетей. Также здесь начали распланирование 14 километров сетей в поселке Промышленная, которые должны построить в 2019-2020 годах.

-В Крапивинском районе заменили семь котлов на котельных, а также цепи конвейера углеподачи на центральной котельной пгтпоселка Крапивинский. Заменили три из пяти километров запланированных участков водопровода. В 2019 году работники ЖКХ построят водопровод в поселке Крапивинский протяженностью 2,1 километра, - добавили о ближайших планах в пресс-службе областной администрации. - На котельной в поселке Зеленогорский меняют электрооборудование на 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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