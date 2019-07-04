2019-07-04T04:35:23+03:00
Общество

В новокузнецкий поселок провели воду

Систему централизованного водоснабжения запустили в поселке Листвяги
Екатерина РОМАНОВА
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В новокузнецкий поселок провели воду. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.В новокузнецкий поселок провели воду. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.
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Жители новокузнецкого поселка Листвяги отныне будут пить чистую воду. Здесь состоялся запуск централизованной системы водоснабжения.

Четыре тысячи жителей поселка Листвяги теперь обеспечены качественной водой. Ранее вода, которая подавалась централизованна, была непригодня для питья, имела неприятный запах и вкус.

Для того, чтобы дать жителям Листвягов чистую воду, специалисты проложили 12 километров трубопровода диаметром 355 миллиметров, построили две насосные повысительные станции и два резервуара чистой воды объемом 500 кубических метров каждый.

- Теперь жители поселка смогут готовить, пить и умываться качественной безопасной водой, которая соответствует всем требованиям СанПиНа, - отметил главный инженер «Водоканала Николай Шахрай.

В свою очередь глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что теперь нужно поддержать развитие поселка. Для этого мэр поручил главе посёлка Анастасии Неподобе разработать план, который бы включил в себя комплексную застройку новых жилых домов, дорог, установку детских площадок, ремонт дворов. Тогда, в перспективе, численность жителей поселка может вырасти до 0 тысяч человек.

Необходимо проработать возможности вхождения в федеральные программы по строительству детских садов и школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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