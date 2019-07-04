Возле здания суда в Кузбассе произошло ЧП

СЕГОДНЯ 06:13 2019-07-04T06:13:45+03:00

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Возле здания суда в Новокузнецке произошло ЧП. Здесь неожиданно упал проходивший мимо мужчина. Он не подавал признаков жизни, и лишь действия судебного пристава спасли человеку жизнь.

В тот день судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по Центральному району города Новокузнецка Владимир Гробов находился на своем посту. Он следил за входом в Центральный районный суд, когда по камерам наблюдения увидел мужчину. Тот проходил мимо здания, неожиданно упал и не подавал признаков жизни.

Владимир Гробов до приезда медиков делал все необходимое, чтобы обеспечить мужчине свободное дыхание Фото: УФССП по Кемеровской области

Владимир Гробов вызвал скорую помощь, а пока врачи ехали к месту ЧП, вышел на улицу и сделал все необходимое, чтобы обеспечить мужчине свободное дыхание. Как оказалось, у прохожего случился эпилептический приступ, и помощь пристава, возможно, спасла ему жизнь.

В пресс-службе УФССП России по Кемеровской области объяснили, что все приставы регулярно проходят обучение и отрабатывают действия при возможных ЧП. Именно это и помогло спасти жизнь случайного прохожего.

ИСТОЧНИК KP.RU