2019-07-04T07:17:03+03:00
Происшествия

Кузбассовец с перерезанным горлом смог сам добраться до больницы

Его обидчики проведут ближайшее время в колонии особого режима
Фаяз Алекберов
Поделиться:
Кузбассовец с перерезанным горлом смог сам добраться до больницыКузбассовец с перерезанным горлом смог сам добраться до больницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Следственные органы Кемеровской области вынесли приговор уроженцу Таджикистана за то, что он со своим приятелем попытался убить местного жителя в его собственной машине.

Следствие установило, что у преступника произошел конфликт на дороге с жителем Новокузнецка. Разозлившись на последнего, обвиняемый выследил его до дома и договорился со своим сообщником его наказать. Они дождались, пока мужчина вышел из дома и напали на него, затолкав жертву в его собственную машину. Осужденный на переднем сидении держал мужчину за руки, а его сообщник нанес ножевое ранение по горлу сидя сзади.

Уверенные, что им удалось убить потерпевшего, они скрылись с места преступления, но мужчина оказался живучим и смог сам добраться до больницы на попутках. Когда убийцы узнали, что покушение не удалось, они бросились в бега. Однако, их удалось задержать и приговорить к заключению в колонии особого режима. Обвиняемый 40-летний таджикистанец получил девять лет колонии особого режима, а его приятель, который ранее уже был судимый, сел на семь лет и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новокузнечанка благоустроила городскую аллею на собственные средства
Четвероногие педагоги научат маленьких кузбассовцев читать
В кемеровском торговом центре произошел пожар
Собутыльница украла у своей знакомой украшений на 60 тысяч
Возле здания суда в Кузбассе произошло ЧП
В новокузнецкий поселок провели воду
В Кузбассе полицейский получал взятки за мертвые души
В Кузбассе начали готовиться к зиме
Индивидуальные предприниматели бегут из Кузбасса
В экокомплексе «Танай» стартовал Кузбасский туристский форум
Кузбасс оказался в лидерах по зараженности ВИЧ-инфекцией
Пенсионерка из Кемерова заплатила 800 тысяч рублей за некачественную посуду
В более чем 5,5 тысячи кемеровских квартир и домов установили пожарные извещатели
В двух кемеровских парках завершается благоустройство
В Кемерове второй год топит новую поликлинику в Лесной Поляне
В Междуреченске грабителей выдала забытая ими обувь
Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне кузбасского полицейского
В Кузбассе под суд пойдет виновник смертельной аварии
Школьники из Кемерова нашли средневековое жилище татар
Момент столкновения иномарки с ТЦ «Я» в Кемерове попал на видео
Автомобилист на полной скорости врезался в кемеровский торговый центр: есть пострадавшие
За гибель двух человек осудили бывшего инспектора кемеровского Госстройнадзора