Кузбассовец с перерезанным горлом смог сам добраться до больницы

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-04T07:17:03+03:00

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Следственные органы Кемеровской области вынесли приговор уроженцу Таджикистана за то, что он со своим приятелем попытался убить местного жителя в его собственной машине.

Следствие установило, что у преступника произошел конфликт на дороге с жителем Новокузнецка. Разозлившись на последнего, обвиняемый выследил его до дома и договорился со своим сообщником его наказать. Они дождались, пока мужчина вышел из дома и напали на него, затолкав жертву в его собственную машину. Осужденный на переднем сидении держал мужчину за руки, а его сообщник нанес ножевое ранение по горлу сидя сзади.

Уверенные, что им удалось убить потерпевшего, они скрылись с места преступления, но мужчина оказался живучим и смог сам добраться до больницы на попутках. Когда убийцы узнали, что покушение не удалось, они бросились в бега. Однако, их удалось задержать и приговорить к заключению в колонии особого режима. Обвиняемый 40-летний таджикистанец получил девять лет колонии особого режима, а его приятель, который ранее уже был судимый, сел на семь лет и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU