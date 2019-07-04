Собутыльница украла у своей знакомой украшений на 60 тысяч

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-04T07:27:34+03:00

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Жительница города Белово была крайне удивлена, когда обнаружила пропажу ювелирных изделий. Она и предположить не могла, что драгоценности у нее украла подруга.

40-летняя беловчанка обратилась в дежурную часть местного отдела и сообщила, что у нее украли ювелирные украшения. Она рассказала полицейским, что у нее пропали золотые браслет и цепочка с кулоном на общую сумму в 60 тысяч рублей. Как сообщила потерпевшая, она не снимала с себя эти украшения, однако не могла объяснить каким образом они могли быть украдены. Тем не менее, беловчанка рассказала, что накануне была на застолье у знакомых с подругой, где они выпивали.

В ходе следствия выяснилось, что воровкой оказалась подруга потерпевшей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, она призналась, что во время застолья потерпевшая отключилась. Злорумышленница решила воспользоваться ситуацией и похитила драгоценности. Преступница уже неоднократно была судима раньше. Теперь она может вновь лишиться свободы на срок до пяти лет. Все похищенные украшения полицейские вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU