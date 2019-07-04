В кемеровском торговом центре произошел пожар

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-04T08:11:26+03:00

ЧП произошло рано утром в четверг, 4 июля

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В четверг, 4 июля, в Кемерове произошло ЧП. Здесь около половины восьмого утра загорелся строительный торговый центр «Первомастер».

Сигнал о пожаре в ТЦ «Первомастер», который находится на улице Юрия Двужильного, поступил на пульт диспетчера в 07:35. На место пожара незамедлительно выехали три отделения пожарных.

- Возгорание произошло на складе строительного цента. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра, -сообщает подробности ЧП пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Эвакуация в этот раз не потребовалась. А вот причину возникновения пожара предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU