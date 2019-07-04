Стена жилого дома обрушилась в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-04T12:10:37+03:00

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Около часа дня в Кемерове, на улице Рукавишникова, произошло ЧП. Здесь обрушилась часть стены жилого дома.

Стена аварийного дома на улице Рукавишникова, 24, что в Кемерове, обрушилась в четверг, 4 июля. Обрушение части стены на первом этаже произошло около часа дня. На место выезжали специалисты Кемеровской службы спасения: они провели эвакуацию жильцов дома. Также к дому на Рукавишникова приехал глава города Илья Середюк.

- По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в пресс-служба администрации Кемерова. - Сейчас решается вопрос о временном размещении жильцов дома.

Причины и обстоятельства обрушения части стены устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU