Стена жилого дома обрушилась в Кемерове
Около часа дня в Кемерове, на улице Рукавишникова, произошло ЧП. Здесь обрушилась часть стены жилого дома.
Стена аварийного дома на улице Рукавишникова, 24, что в Кемерове, обрушилась в четверг, 4 июля. Обрушение части стены на первом этаже произошло около часа дня. На место выезжали специалисты Кемеровской службы спасения: они провели эвакуацию жильцов дома. Также к дому на Рукавишникова приехал глава города Илья Середюк.
- По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в пресс-служба администрации Кемерова. - Сейчас решается вопрос о временном размещении жильцов дома.
Причины и обстоятельства обрушения части стены устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU