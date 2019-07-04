Кузбасский чиновник должен вернуть в бюджет 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-04T12:16:02+03:00

За злоупотребление полномочиями экс-главу осудили в 2018 году и наказали штрафом в 150 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Он заключал контракты на поставку угля по завышенной цене

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Бывший глава Яшкинского района нанес бюджету муниципалитета 9 миллионов рублей ущерба. Он заключал контракты на поставку угля по завышенной цене.

Злоупотребление полномочиями со стороны главы Яшкинского района имело место с апреля по июнь 2015 года. В это время он заключил муниципальные контракты на поставку угля по завышенной цене, создав преимущественное положение для коммерческой организации.

Согласно документам, администрация района выступала и заказчиком, и поручителем поставок, и когда поставщик не исполнил обязательства, с администрации Яшкинского района взыскали почти 9,1 миллиона рублей. Это произошло в июне 2016 года.

За злоупотребление полномочиями экс-главу осудили в 2018 году и наказали штрафом в 150 тысяч рублей.

Позже прокурор района обратился в суд с иском взыскать сумму причиненного ущерба в доход муниципального бюджета. 2 июля этого года Яшкинский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU