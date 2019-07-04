Илья Середюк работает на месте обрушения стены дома в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-04T11:49:37+03:00

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Глава города Кемерово Илья Середюк работает на место обрушения части стены жилого дома на улице Рукавишникова.

Жильцов дома №24, что по улице Рукавишникова, экстренно эвакуировали после частичного обрушения стены первого этажа здания. На место ЧП выехал глава города Илья Середюк. Кроме того, здесь работают специалисты службы спасения и инженерной - По предварительным обследованиям, балки дома поперечные, на обрушенную стену не опираются. Отключены все коммуникации, организовано круглосуточное наблюдение. В 2019 году дом по улице Рукавишникова, 24, был признан аварийным, - сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово.

Жителей дома экстренно эвакуировали. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова.

Сейчас решается вопрос о расселении жильцов. Каждому из них будут предложены варианты. Пока же восемь семей, зарегистрированных в доме – а это 20 человек – остались без крыши над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU