В Кемерове построят новый теннисный корт

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-04T14:24:25+03:00

Снесут ли старый корт при этом, пока неясно Фото: pixebay.com

Он появится уже к концу этого года

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В Кемерове планируют построить еще один теннисный корт. Он разместится в Кузбасском парке.

Планы по строительству нового теннисного корта озвучил заместитель губернатора Глеб Орлов. Он отметил, что местом для размещения корта выбран Кузбасский парк. Причем подрядчики обещают завершить строительство уже в этом году.

Отметим, что весной были разговоры о том, что старый теннисный корт, расположенный у бассейна «Лазурный», хотят снести. В связи с информацией о строительстве нового корта вновь встал вопрос о сносе старого. Однако в департаменте строительства сейчас не выразили уверенности, что это произойдет.

- Снести старый корт могут только при нескольких условиях: если будет построен аналогичный и если существующий будет мешать строительству культурного кластера в центре Кемерова. Заявлять с полной уверенностью, что старый корт снесут, сейчас нельзя, - отметил собеседник «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU