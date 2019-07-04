В Кемерове построят новый теннисный корт
В Кемерове планируют построить еще один теннисный корт. Он разместится в Кузбасском парке.
Планы по строительству нового теннисного корта озвучил заместитель губернатора Глеб Орлов. Он отметил, что местом для размещения корта выбран Кузбасский парк. Причем подрядчики обещают завершить строительство уже в этом году.
Отметим, что весной были разговоры о том, что старый теннисный корт, расположенный у бассейна «Лазурный», хотят снести. В связи с информацией о строительстве нового корта вновь встал вопрос о сносе старого. Однако в департаменте строительства сейчас не выразили уверенности, что это произойдет.
- Снести старый корт могут только при нескольких условиях: если будет построен аналогичный и если существующий будет мешать строительству культурного кластера в центре Кемерова. Заявлять с полной уверенностью, что старый корт снесут, сейчас нельзя, - отметил собеседник «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU