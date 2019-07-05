Общественный транспорт в Новокузнецке будет ездить по выделенным полосам

СЕГОДНЯ 03:15 2019-07-05T03:15:30+03:00

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В скором времени на трех улицах Новокузнецка появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такими планами с горожанами поделился мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

О планах выделить для общественного транспорта полосу, как это сделано в крупных российских городах, глава Новокузнецка сообщил в эфире программы «Утро с мэром». Эта полоса будет отделена сплошной, и по ней смогут передвигаться автобусы, троллейбусы или же такси. Благодаря этому общественный транспорт не будет стоять в пробках и, следовательно, его движение ускорится.

Новшество будет введено на трех центральных улицах – Кирова, Бардина и Курако. Точные сроки глава города не назвал, но отметил, что это случится уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU