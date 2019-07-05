Общественный транспорт в Новокузнецке будет ездить по выделенным полосам
В скором времени на трех улицах Новокузнецка появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такими планами с горожанами поделился мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
О планах выделить для общественного транспорта полосу, как это сделано в крупных российских городах, глава Новокузнецка сообщил в эфире программы «Утро с мэром». Эта полоса будет отделена сплошной, и по ней смогут передвигаться автобусы, троллейбусы или же такси. Благодаря этому общественный транспорт не будет стоять в пробках и, следовательно, его движение ускорится.
Новшество будет введено на трех центральных улицах – Кирова, Бардина и Курако. Точные сроки глава города не назвал, но отметил, что это случится уже в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU