СЕГОДНЯ 03:34 2019-07-05T03:34:22+03:00

3-летний мальчик и его сестра в Кузбассе ушли гулять в парк и потерялись Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Двое маленьких детей – 3-летний мальчик и его 6-летняя сестра – решили немного погулять в парке вдвоем. Прогулка вышла неудачная: дети потерялись.

6-летняя девочка, как старшая сестра, присматривала за своим младшим братиком. Пока мама занималась домашними делами, девочка решила погулять вместе с ним. Дети отправились в городской парк и в течение какого-то времени играли вместе, а потом девочка ненадолго отвлеклась от игры. Когда же она оглянулась, братика рядом не было. Прохожие, заметив плачущего ребенка, вызвали полицию.

Малышка не смогла назвать имени и фамилии, но рассказала, что потеряла брата. Пока стражи порядка искали ребенка, им поступил сигнал из дежурной части. Как оказалось, мальчик к тому времени вернулся домой без сестры, и мать обеспокоенная мать обратилась в полицию.

Убедившись, что с обоими детьми все в порядке, сотрудники полиции передали их матери. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении женщины составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщине грозит штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU